2022/07/07 | 01:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J8jwFmYR9I8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الظلام يهدد لبنان، المتأخرات المالية توقف عمل مشغلات الكهرباء وملفات أخرى في نشرة 12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الظلام يهدد لبنان، المتأخرات المالية توقف عمل مشغلات الكهرباء وملفات أخرى في نشرة 12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).