بوريس جونسون يقيل وزيرا طالبه بالاستقالة

2022/07/07 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات مايكل غوف، وفقا لتصريحات جيمس دادريدج مستشار رئيس الوزراء لشؤون البرلمان، لشبكة CNN.

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