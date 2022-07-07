عمليات بغداد تنفي إعلان حالة الانذار في العاصمة

2022/07/07 | 02:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت عمليات بغداد، اليوم الخميس، حول وضع العاصمة الأمني.ونقل مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، عن القيادة قولها إنه “لم تعلن الجهات المعنية أي حالة انذار قصوى في العاصمة بغداد”، فيما أكدت أن هذه “الانباء عارية عن الصحة”.

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