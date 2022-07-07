أزمة غذاء عربية.. الجوع أبو الكفار

2022/07/07 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "على ضفاف هذه الأزمة العالمية فإن العالم العربي لا ينجو دائما، ويدفع الثمن، والهواجس من انتفاضات الفقراء شبحها لا يغيب"

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