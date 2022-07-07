مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل رونالدو

2022/07/07 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفتح مانشستر يونايتد، الباب أمام رحيل نجمه كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وزعمت تقارير صحفية أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل، كما أنه غاب عن فترة الإعداد، للبحث عن فريق جديد، لكن المانيو أعلن أن الغياب لأسباب عائلية.وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن إدارة مانشستر يونايتد باتت متقبلة لرحيل كريستيانو رونالدو هذا الصيف.وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أدرك عدم قدرته على إبقاء رونالدو في النادي رغما عنه.ونوهت أن الشياطين الحمر يريدون تجنب معركة طويلة طويلة الأمد مع النجم البرتغالي.وأوضحت "ذا صن"، إن إدارة يونايتد تحدثت مع المدرب إريك تين هاج، والأخير وافق على بدء التخطيط لمستقبل الفريق دون رونالدو.وقالت الصحيفة إن مستشاري رونالدو أبلغوا ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للنادي، في يناير/كانون ثان الماضي، أن الدون لن يبقى مع يونايتد، إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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