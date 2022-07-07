مصدر يوضح لـCNN سبب زيارة وزير خارجية قطر إلى إيران

2022/07/07 | 03:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران، يوم الأربعاء، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران، حسبما قال دبلوماسي لشبكة CNN.

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