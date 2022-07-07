تقرير أممي يرسم

2022/07/07 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورسمت المنظمة "صورة قاتمة" للأمن الغذائي العالمي في العام 2021، حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

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