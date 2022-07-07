إعلان حالة الطوارئ في مناطق

2022/07/07 | 04:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، حالة الطوارئ في المناطق الخاضعة لها جراء "تهديدات تركية".

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