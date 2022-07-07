تصويت أولي في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران

2022/07/07 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولإقراره نهائياً، ينبغي أن يحصل الاتّفاق على الأغلبية خلال تصويت في جلسة عامة، وهو أمر لن يحصل قبل 14 يوليو الجاري على أقرب تقدير، بحسب ما أعلن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن.

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