البرهان يقرر إعفاء الأعضاء المدنيين من مجلس السيادة

2022/07/07 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العفو الدولية: الدستور التونسي الجديد يقوض استقلالية القضاء

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