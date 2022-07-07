الأمم المتحدة: اتفاق الطرفين المتحاربين باليمن على تثبيت الهدنة في العيد

2022/07/07 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في بيان أن الطرفين اتفقا في الجلسة على تشكيل غرفة التنسيق المشترك للتهدئة واحتواء أي تصعيد محتمل للعمليات القتالية في الوقت المناسب لضمان صمود الهدنة الإنسانية في البلاد.

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