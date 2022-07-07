الحوثيون يفتحون طريقا بتعز ويضعون شرطا لفتح آخر

2022/07/07 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق فرعي في محافظة تعز بمناسبة عيد الأضحى، في خطوة قالت إنها تهدف لتخفيف معاناة سكان المحافظة التي تفرض عليها الجماعة حصارا خانقا منذ ثماني سنوات.

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