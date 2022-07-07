إصلاح الاتفاقية : 100 عام على سايكس بيكو (10) - محمود الصباغ

2022/07/07 | 05:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغأود أن أقترح عدم إصدار نسخة ثانية من معاهدة سايكس بيكو.



إن السخافات الجغرافية للاتفاق الحالي سوف يتعرض للسخرية أمام المحكمة، وربما يكون الأمر كذلك إذا وفرنا على أنفسنا جهداً ثانياً على نفس المنوال.( تي.



إي.



لورانس، تشرين الثاني/ نوفمبر 1918)(1)أصبح مصطلح سايكس بيكو اختصاراً مناسباً لوصف نظام عمره قرن يفترض أنه في أوج موته.



في الواقع، لا يكاد يمر يوم لا يعلن فيه سياس ......





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