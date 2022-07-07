تضعيف حديث صيام يوم عرفة وأنه

2022/07/07 | 06:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية السعودية، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تصريحات سابقة له "ضعف فيها" حديث فضل صيام يوم عرفة والذي جاء فيه: "صيام يوم

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