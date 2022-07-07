الجزائر.. ما حقيقة فيديو احتفالات الذكرى الستين لاستقلال البلاد؟

2022/07/07 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع حلول الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، تداول مستخدمون على صفحات وحسابات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يظهر احتفالات في العاصمة بهذه المناسبة.

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