الأردن.. تفاعل على خطوبة الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني من جميل ألكساندر ترميوتس

2022/07/07 | 06:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين من جميل ألكساندر ترميوتس.

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