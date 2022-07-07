2022/07/07 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية البريطاني عراقي الاصل نديم الزهاوي يستقيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية البريطاني عراقي الاصل نديم الزهاوي يستقيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية البريطاني عراقي الاصل نديم الزهاوي يستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).