بالفيديو..نجاة مواطن من رصاصة قاتلة خلال تصويره نزاعاً عشائرياً في البصرة

2022/07/07 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وثق مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) نجاة مواطن من إصابة برصاصة قاتلة خلال تصويره نزاعاً عشائرياً اندلع ليلة امس في ناحية الثغر شمال البصرة.

وتشهد محافظة البصرة نزاعات عشائرية على مدار السنة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالباً ما يسقط جراءها قتلى وجرحى.

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