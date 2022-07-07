2022/07/07 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات تلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة البصرة،...

ظهرت المقالة تلاعب ضريبي ونقل ملكيَّة أراضي في 4 دوائر بالبصرة أولاً على المسلة.

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