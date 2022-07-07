2022/07/07 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت مؤسسة مصرية، ان الفنان كاظم الساهر سيحيي حفلاً غنائياً في مصر بعد انقطاع 13 عاماً.وذكرت المؤسسة ، إن “النجم العراقي الفنان كاظم الساهر سيحيي في آب المقبل حفلاً غنائياً جماهيرياً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 13 عاما من الإنقطاع..



الساحل الشمالي في مصر يحتضن حفلا للقيصر المركز الخبري الوطني.

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