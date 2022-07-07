لجنة نيابية تطلق تحذيرا بشأن الحمى النزفية خلال أيام العيد

2022/07/07 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق هاشم الصالحي ، الخميس ، ان مرض فيروس الحمى النزفية من الأمراض الوبائية العالمية الخطرة وليس له أي علاج، مشيرا الى ان هناك مخاوف من موجة وبائية نزفية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يجب الابتعاد عن حظائر الحيوانات التي تعد […]

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