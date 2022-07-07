الرافدين يحدد مبلغ قروض شراء دار سكن

2022/07/07 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، مبلغ قروض شراء دار سكن.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "قروض شراء دار سكن للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تصل 150 مليون دينار"، مبيناً أن "نسبة فائدة قروض شراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".

وأضاف البيان أن "ترويج معاملة قرض شراء دار سكن يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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