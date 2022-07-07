مع بدء موسم الحج.. ما هي الأمراض الجلدية الشائعة التي تُصيب الحجاج؟

2022/07/07 | 11:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأهب الحجاج لأداء فريضة الحج لهذا العام.وإليكم قائمة بأكثر الأمراض الجلدية التي يعاني منها الحجاج في هذه الفترة، إضافة إلى طرق الوقاية منها.

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