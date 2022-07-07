اعتقال نائب السفير البريطاني في ايران بعد اخذه عينات من التربة في الصحراء المركزية وبريطانيا تنفي

2022/07/07 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء أنّ الحرس الثوري أوقف في وسط البلاد بتهمة التجسّس دبلوماسيين أجانب، بينهم نائب السفير البريطاني، في حين نفت لندن توقيف أيّ من دبلوماسييها في الجمهورية الإسلامية.وقالت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء إنّ “استخبارات الحرس … Readmore

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