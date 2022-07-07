النزاهة تضبط تلاعباً في 4 دوائر بالبصرة

2022/07/07 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط حالات تلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ تلك الحالات شملت نقل ملكيَّة أراضٍ وتلاعباً ضريبياً.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط تلاعبٍ في عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة، مبينة أنَّ “بلديَّة أبي […]

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