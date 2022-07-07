2022/07/07 | 11:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما صرح به أحد أعضاء الحزب بشأن مرشح الحزب ريبر...

ظهرت المقالة الديمقراطي الكردستاني: لايزال ريبر أحمد مرشحنا الوحيد وما يتداول حول قلة حظوظه غير صحيح أولاً على المسلة.

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