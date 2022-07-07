2022/07/07 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة -واع

أعلنت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء بروس جونسون سيقدم استقالته من الحكومة.

وقالت قناة آي تي في البريطانية ان "رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيستقيل من منصبه".

وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية ان "رئيس الوزراء البريطاني بروس جونسون سيلقي بيانا في غضون ساعات".

واضافت ان "جونسون أبلغ رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين موافقته على التنحي من منصبه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة بريطانية: جونسون سيستقيل من منصبه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناة بريطانية: جونسون سيستقيل من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).