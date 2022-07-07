المولدات الاهلية .. نعمة ام نقمة ؟

2022/07/07 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سرى العبيدي

العراق مازال يعاني من أزمة في قطاع

الكهرباء والتي أسهمت في إفراز العديد

من الآثار السلبية كارتفاع معاناة

المواطن بسبب نقص التجهيز، تعطيل

المشاريع الاستثمارية، هدر الأموال

بسبب الفسا

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