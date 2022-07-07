مصادر بريطانية: جونسون قد يقدم استقالته اليوم

2022/07/07 | 11:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت مصادر لشبكة “سكاي نيوز” بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يقدم استقالته من منصبه في وقت لاحق اليوم الخميس.وذكرت المصادر أنه يتم في هذه الأثناء إعداد خطاب الاستقالة، على أن يعقد جونسون في وقت لاحق مؤتمر صحافيا، يتنحى فيه عن منصبه.هذا ووصل عدد المسؤولين من بينهم وزراء ومستشارين، الذين […]

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