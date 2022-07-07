2022/07/07 | 11:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت وسائل اعلام بريطانية، الخميس، 7 تموز، 2022، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،...

ظهرت المقالة رئيس الحكومة البريطانية قد يقدم استقالته بعد ازدياد استقالات الوزراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة البريطانية قد يقدم استقالته بعد ازدياد استقالات الوزراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة البريطانية قد يقدم استقالته بعد ازدياد استقالات الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).