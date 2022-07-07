أسعار البانزين في كردستان تسجل ارتفاعا كبيرا

2022/07/07 | 11:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… ارتفعت أسعار الوقود، الخميس، بشكل كبير في مدن إقليم كردستان العراق ليصل سعر اللتر الواحد إلى 1550 دينار.وقال مراسل /المعلومة/، إن أسعار الوقود سجلت ارتفاعا كبيرا، صباح اليوم، اذ بلغ سعر اللتر الواحد 1550 دينار عراقي.وأضاف، ان ارتفاع أسعار الوقود ولد حالة من الغضب والسخط الشديدين لدى المواطنين ولاسيما أصحاب مركبات الأجرة […]

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