دهوك تعلن عدم تسجيلها اصابات بالكوليرا

2022/07/07 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، اليوم الخميس، دعم تسجيلها لم أي اصابة بوباء الكوليرا منذ تفشيه في اقليم كردستان والعراق.

وأكد نائب محافظ دهوك وكالة، ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي، على ضرورة تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا "لا نرغب في هذا العيد أن ترتفع الإصابات".

ودعا إلى ضرورة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس بجرعتيه لما له من أهمية الحد من كورونا، مبينا " آن دهوك لم تسجل اية حالة اصابة بهذا الوباء، الا انه متفشٍ في انحاء العراق كافة".

وتطرق إلى عطلة عيد الأضحى، وقال "تم تشكيل لجان تشرف على نحر الاضاحي فيها"، مشددا لا يجوز ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات وقرب المنازل، وانه تمت توصية فرق الشرطة والاسايش بمحاسبة المخالفين".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة معدل الإصابات بكورونا في الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق بعد ان تراجعت لمستويات منخفضة منذ بداية العام 2022.

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