اليونايتد يوافق على طلب رونالدو بالرحيل

2022/07/07 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد وافق على رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن «الشياطين الحمر» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الحالية، بعد طلبه بسبب غياب الفريق عن منافسات دوري أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.

وحسب صحيفة «صن» البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق باستبعاد رونالدو من حساباته للموسم الجديد بعد استمرار غياب اللاعب عن التدريبات لليوم الثالث بداعي أسباب أسرية.

أوضحت: أن رونالدو أبلغ إدارة النادي في وقت سابق وتحديد خلال شهر يناير أنه سيرحل حال فشل الفريق في التأهل الى دوري أبطال أوروبا.

وأشارت: إن كبار الشخصيات في مانشستر يونايتد على مستوى الإدارة يدركون الآن أنهم لا يستطيعون إبقاءه رغماً عنه ويريدون تجنب معركة طويلة طويلة الأمد.

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