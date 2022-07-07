الصحة تسجل ارتفاع في معدلات الإصابة بداء الكلب

2022/07/07 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة بداء الكلب خلال العام الحالي وقلة اللقاحات المتوفرة في المؤسسات الصحيَّة بسبب كلفتها الباهظة.وقال مدير دائرة الصحة العامة في الكرخ قصي نعمة الحسناوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أعداد الكلاب السائبة في العاصمة تراوحت بين 150ـ 200 ألف […]

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