خطاب مرتقب لجونسون اليوم.. وBBC تتوقع استقالته كزعيم حزب المحافظين

2022/07/07 | 11:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة البث البريطانية "BBC" أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصب كزعيم حزب المحافظين في كلمة سيلقيها اليوم الخميس.

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