الاعسم: استمرار منح السيادة الجوية لـ”سيركو” خطة غبية وغير مبررة

2022/07/07 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الخميس، الاستمرار في منح شركة سيركو البريطانية ادارة ابراج المراقبة والملاحة الجوية في العراق بالخطوة الغبية، مبينا ان الشركة تعمل منذ عام 2011 ولغاية الان ما يجعل عشرات خطوط الاستفهام حولها.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، انه “من البديهي ان تقوم الدولة بضمان سلامة اجوائها والتحركات فيها دون […]

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