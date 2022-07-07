2022/07/07 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 18000 إصابة لليوم الثالث على التوالي، مع بدء موسم الإجازات الصيفية، وسط تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية..



أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي المركز الخبري الوطني.

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