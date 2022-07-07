2022/07/07 | 15:30 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فولودين في وداع جونسون: "المهرج يغادر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/07 | 15:30.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فولودين في وداع جونسون: "المهرج يغادر") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فولودين في وداع جونسون: "المهرج يغادر") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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