تشيلسي يشعل صراع التعاقد مع فرينكي دي يونج

2022/07/07 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشعل نادي تشيلسي الإنجليزي الصراع من أجل التعاقد مع نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأفادت شبكة ريليفو الإسبانية، اليوم الخميس، بأن النادي اللندني اقتحم الصراع لضم اللاعب المطلوب بقوة في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لترميم خط وسط مواطنه إريك تين هاج، المدير […]

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