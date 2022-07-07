إستذكار واقعة الطف… العراق على طريق التغيير أم البديل؟

2022/07/07 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش إعتاد العراقيون على إحياء مراسم عاشوراء في كل عام مع بدايات شهر محرم الحرام إستذكاراً لواقعة الطّف وإستشهاد الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)، لكن يبدو أن شعائرهم هذه المَرّة سيتخلّلها ذلك الترقب والحَذر وإنتظار القادم المجهول الذي لايُعرف إن كان خيراً أو شراً أُريد بهم، حتى أن البعض من […]

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