دوريات متنقلة للحد من التحرش في عيد الأضحى

2022/07/07 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات مشددة بشأن الألعاب المضرة للأطفال خلال العيد، فيما أشارت الى توجيه دوريات متنقلة للحد من حالات التحرش.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية إن “القوات الأمنية اعتادت في كلِّ مناسبة وفي كل عيد الدخول بواجب الإنذار من أجل حماية المواطنين في الأماكن العامة والمنتزهات والأماكن السياحية والتجمعات”.

وأضاف المحنا، أن “رجال الشرطة يكون واجبهم إضافيّاً وهو واجب الإنذار والكل يعمل بحسب مهامه الموكلة إليه، إذ إن بعض رجال الشرطة يكون واجبهم تفتيش المحال التجارية التي تبيع الألعاب المضرة للأطفال كالألعاب النارية والمفرقعات وغيرها والتي تسبب إصابات وإيذاء للأطفال”.

وأشار إلى أن “الشرطة المجتمعية تقوم بحملات توعوية وتثقيفية وتوزعها في الأماكن السياحية لمنع حالات التحرش والمضايقات، فضلاً عن قيام بعض التشكيلات بدوريات متنقلة مثل النجدة”.

وأكد، أنه “خلال أيام العيد يعمل الجميع وفق واجبات مكثفة، حتى يتم تأمين حياة المواطنين دونما حوادث”.

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