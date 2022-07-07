2022/07/07 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن الموسم التسويقي أمّن مادة الحنطة حتى نهاية العام الحالي.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في تصريح تابعه/المركز الخبري الوطني/، إن “الموسم التسويقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: أمّنا مادة الحنطة حتى نهاية العام الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: أمّنا مادة الحنطة حتى نهاية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: أمّنا مادة الحنطة حتى نهاية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).