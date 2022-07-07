2022/07/07 | 15:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع الرصافي - ناس وناس- الحلقة ٢٤٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iQmz2lWNhcU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع الرصافي - ناس وناس- الحلقة ٢٤٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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