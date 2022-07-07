2022/07/07 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بإلغاء العقوبات الانضباطية لكافة منتسبي الوزارة.

وقال الغانمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "اننا نؤمن بأن الأخطاء هي أكبر مدرسة تُعلّم السير على الطريق الصحيح، ولابد لنا أن نعطي الفرصة للآخرين لمراجعة أنفسهم".

واضاف "مع حلول عيد الأضحى المبارك، وجهنا بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة للضباط والمنتسبين والموظفين"، معربا عن امله "أن تكون هذه الخطوة حافزاً لهم في عدم تكرار ما قاموا به".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية لكافة منتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية لكافة منتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).