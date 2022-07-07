التحالفات السياسية وتطور العلاقات الدولية - لطفي حاتم

2022/07/07 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تمر العلاقات الدولية في فترة ملتبسة من تطورها متسماً بتطورات تهدد السلام العالمي بين قوتين كبيرتين اولاهم التحالف الأطلسي وعقيدته العسكرية وثانيهما التعاون الروسي الصيني.النزاع الدولي الحامل لصراعات لا تعرف مدياتها تتمحور حول قضايا رئيسية اولاهما مساعي حلف الناتو الهادفة الى تكريس الهيمنة الدولية وثانهما مشروع الهادف الى تعدد الأقطاب الدولية واستنادا الى ذلك تتزايد الخشية من انتقال هذا التناقض ......





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