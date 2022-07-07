هل نتخلى عن العراق للخونة والجهلة والفاسدين وللمليشيات الحشد اللاشعبي - احمد موكرياني

2022/07/07 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان العراق اليوم لا دولة، تحكمه مليشيات مسلحة عميلة لإيران وقياداتها اللذين استأنسوا اعمال العصابات بشرعية قوانينهم الخاصة الخاضعة للمليشيات وللقيادات الحزبية أي لا قانون.ان المشكلة الكبيرة في العراق ليست محصورة بالمليشيات المسلحة ولا القيادات السياسية الفاسدة وعملاء إيران وتركيا وقطر التي نهبت الموارد الشعب العراقي، بل ان عدوى الفساد انتشر بين الشعب العراقي فكيف نفسر:• أم عراقية عجوزة قد ت ......





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