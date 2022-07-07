2022/07/07 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا للمتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس ما يقرب من 200 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية وغرامة 500 ألف جنيه.تعود تفاصيل القضية ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، […]

ظهرت المقالة مصر..



الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات أولاً على ايرث نيوز.

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