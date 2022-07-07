2022/07/07 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا للمتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس ما يقرب من 200 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية وغرامة 500 ألف جنيه.
تعود تفاصيل القضية ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، […]
ظهرت المقالة مصر..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعود تفاصيل القضية ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، […]
ظهرت المقالة مصر..
الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. الإعدام لمواطن بسبب 3 معتمرات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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