برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: التضخم يدفع 71 مليون شخص لبراثن الفقر خلال 3 أشهر

2022/07/07 | 15:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم أدى إلى انتشار أكبر للفقر، موضحا أن 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل سقطوا أسفل خط الفقر خلال 3 أشهر فقط منذ شهر مارس الماضي.

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