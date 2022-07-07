استقالة بوريس جونسون من قيادة

2022/07/07 | 15:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفادت شبكة بي بي سي البريطانية اليوم الخميس، باستقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين.وأعلن جونسون

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