الغانمي يوجّه بالغاء العقوبات الإنضباطية لمنتسبي وزارة الداخلية

2022/07/07 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بإلغاء العقوبات الإنضباطية لكافة منتسبي الوزارة.

وقال الغانمي، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، “إننا نؤمن بأن الأخطاء هي أكبر مدرسة تُعلّم السير على الطريق الصحيح”، وأضاف الوزير “لابد لنا أن نعطي الفرصة للآخرين لمراجعة أنفسهم”.

وأكد أن”مع حلول عيد الأضحى المبارك، وجهنا بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة للضباط والمنتسبين والموظفين”، معربا عن أمله “أن تكون هذه الخطوة حافزاً لهم في عدم تكرار ما قاموا به”.

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